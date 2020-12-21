Минюст США считает РФ ответственной за кибератаку на сети правительства

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Организатором нынешней масштабной кибератаки на сети американского правительства является Россия. Так утверждает глава Минюста США Уильям Барр.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов во время пресс-конференции в ведомстве прокомментировать масштабную атаку на компьютерные сети правительства США.

Согласен с оценкой госсекретаря США Майка Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия, — приводит слова Барра ТАСС.

Помпео обвинил Москву в причастности к масштабным кибератакам на ряд министерств страны в пятницу. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.

Как 21 декабря заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия решительно отрицает любые обвинения в причастности к хакерским атакам на американские компании и госучреждения. Он добавил, что любые обвинения в адрес РФ в связи с кибератаками являются голословными и продолжают политику отдельных стран, нацеленных на русофобию, сообщал NEWS.ru.