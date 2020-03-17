Министерство юстиции Соединённых Штатов сняло обвинения с российской компании «Конкорд» в связи с тем, что компания может получить доступ к информации и методам расследования во время судебного расследования. Об этом
«Конкорд» целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляет и предотвращает иностранное вмешательство в выборы, — приводит сообщение издания «Интерфакс».
Отмечается, что компанию обвиняли в организации финансирования схем вмешательства в американские выборы 2016 года. Но прокуроры высказали опасения, что «Конкорд» опубликует в Интернете секретную информацию об источниках расследования и его методах.
Также Минюст сообщил о бесполезности суда над компанией, которая не понесёт реальной ответственности в США.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американские прокуроры хотели использовать на судебном процессе против «Конкорда» показания таинственного свидетеля, которые продемонстрировали бы причастность российского бизнесмена Евгения Пригожина к схемам, использованным для влияния на исход зарубежных выборов.
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