https://static.news.ru/photo/5bed22e0-67ec-11ea-b95c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/GlobalLookPress

Министерство юстиции Соединённых Штатов сняло обвинения с российской компании «Конкорд» в связи с тем, что компания может получить доступ к информации и методам расследования во время судебного расследования. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на The New York Times.

«Конкорд» целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляет и предотвращает иностранное вмешательство в выборы, — приводит сообщение издания «Интерфакс».

Отмечается, что компанию обвиняли в организации финансирования схем вмешательства в американские выборы 2016 года. Но прокуроры высказали опасения, что «Конкорд» опубликует в Интернете секретную информацию об источниках расследования и его методах.

Также Минюст сообщил о бесполезности суда над компанией, которая не понесёт реальной ответственности в США.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские прокуроры хотели использовать на судебном процессе против «Конкорда» показания таинственного свидетеля, которые продемонстрировали бы причастность российского бизнесмена Евгения Пригожина к схемам, использованным для влияния на исход зарубежных выборов.