Минюст США получил ордер на арест самолета «ЛУКОЙЛа» Минюст США сообщил о получении ордера на арест самолета, принадлежащего ПАО «ЛУКОЙЛ»

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В Министерстве юстиции США сообщили о получении ордера на арест самолета стоимостью около $45 млн. Он принадлежит ПАО «ЛУКОЙЛ». Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Соединенные Штаты получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО «ЛУКОЙЛ», российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия, — говорится в сообщении.

В документе уточняется, что ордер был выдан судом Южного округа штата Техас на основании того, что лайнер совершал полеты в Россию и обратно в нарушении санкций, введенных Министерством торговли США в отношении Москвы. Санкционный режим, в частности, предполагает запрет на перелеты в РФ и отбратно самолетам американского производства, которые не имеют соответствующей лицензии или лицензионных исключений.

Ранее сообщалось, что российские частные самолеты и вертолеты около 30 раз пролетели через воздушное пространство ЕС после введения санкций против РФ. Отмечалось, что рестрикции должны были затронуть российских бизнесменов, приближенных к президенту Владимиру Путину, однако санкции выполняются «лишь условно».