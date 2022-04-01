Минюст США поймал российских бизнесменов на попытках обойти санкции

Попавшие под санкции российское бизнесмены пытаются бойти введённые рестрикции, в том числе переводя активы в другие юрисдикции. Об этом сообщил в интервью агентству Reuters руководитель рабочей группы министерства юстиции США по исполнени санкций против России федеральный прокурор Эндрю Адамс. По его словам, попытки скрыть состояние олигархов помогает возросший уровень сотрудничества между странами

Предпринимаются попытки, о некоторых из них сообщалось открыто, переместить, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов <...> в юрисдикции, где, <...>, по их мнению, будет сложнее вести расследование и сложнее заморозить активы, — рассказал Адамс.

Он подчеркнул, что отследить попытки олигархов скрыть своё состояние помогает возросший уровень сотрудничества между странами при проведении расследований.

О создании специальной межведомственной группы, обеспечивающей соблюдение санкций в отношении России, Минюст США сообщил в марте. Группа призвана отвечать за исполнение масштабных санкций. эскпортных ограничений и экономических контрмер«, введёных Штатами и их союзниками в ответ на спецоперацию России на Украине. В состав группы вошли струдники американскихфедеральных служб, а также эксперты в сферах борьбы с отмыванием средств и уклонением от налогов.

Ранее власти США объявили о награде в размере до $5 млн за помощь Министерству финансов в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации». В частности, премию обещают заплатить тому, кто назовёт местонахождение яхт российских олигархов.

Сообщалось, что под очередной пакет санкций Вашингтона попали яхта и самолёт российского олигарха Виктора Вексельберга. Помимо этого, Финансовая гвардия Италии арестовала яхту бывшего основного бенефициара «Еврохима» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость актива, заблокированного в рамках санкций ЕС, составляет €530 млн. Также были арестованы яхты миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.