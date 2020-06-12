Минюст США планирует опубликовать расширенную версию доклада Мюллера

https://static.news.ru/photo/e8d405de-ad38-11ea-880b-fa163e074e61_660.jpg Штаб-квартира Министерства юстиции США Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Министерство юстиции США планирует к 19 июня опубликовать расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.

Как сообщает газета Washington Post, Минюст уведомил суд в Вашингтоне о дате публикации расширенной версии доклада.

В частности, в ней будет представлена дополнительная информация о Роджере Стоуне — бывшем советнике президента США Дональда Трампа.

Стоун был задержан в начале 2019 года. Сотрудники Мюллера обвинили политика в попытках получить у WikiLeaks компромат на соперницу Трампа на выборах — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Стоун признан судом Вашингтона виновным по всем семи пунктам обвинения. Суд присяжных признал его виновным по одному пункту об оказании давления на свидетеля, по пяти пунктам, связанным с дачей ложных показаний следствию, а также по одному пункту, касающемуся попытки помешать проведению расследования со стороны Конгресса США. Гособвинение потребовало приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трёх месяцев до девяти лет. Трамп на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике и был обвинён в давлении на суд.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало документы о переписке Роджера Стоуна с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.