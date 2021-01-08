Минюст США отказался обвинять Трампа в подстрекательстве к беспорядкам

https://static.news.ru/photo/eb404ac0-51e9-11eb-907c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство юстиции США не планирует предъявлять действующему президенту США Дональду Трампу обвинения в подстрекательстве к захвату Капитолия. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства.

Мы не ожидаем [выдвижения] обвинений такого рода, — заявил представитель Минюста, отвечая на вопрос об ответственности Трампа или кого-либо из выступавших на митинге в день беспорядков, сообщает РИА Новости.

Ранее прокурор столичного округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения в организации беспорядков у Капитолия 6 января. По его словам, окружная прокуратура может выдвинуть обвинения против всех лиц, в отношении которых будут свидетельства в «совершении преступления», то есть организации и проведении акции протеста у здания Конгресса США.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сторонники Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Произошли столкновения с полицией, в результате которых погибли пять человек.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения и угроз в адрес 75 млн американцев, которые отдали за него свои голоса на президентских выборах.