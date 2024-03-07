Минюст США обвинил гражданина КНР в краже данных у Google Минюст США: гражданин Китая обвиняется в краже данных об ИИ-технологиях Google

Фото: Daniel Tsang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минюст США выдвинул обвинения против гражданина Китая Линьвэй Дина за кражу коммерческой тайны компании Google, связанной с развитием ИИ-технологий, говорится в сообщении ведомства. Он был задержан 6 марта в городе Ньюарк.

Линьвэй Дин, по информации Минюста, работал инженером-программистом в Google с 2019 года. Он занимался разработкой программного обеспечения, поэтому имел доступ к конфиденциальным данным.

В 2022 году гражданин КНР начал втайне загружать секретную информацию в свой аккаунт в Goоgle Cloud, уточнили в ведомстве. Всего к маю прошлого года он перебросил более 500 файлов, передают представители Минюста.

Дин, согласно версии обвинения, в 2022 году посетил Китай, где создал собственную фирму. Программисту за нарушение трудового договора с Google грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до $250 тысяч по четырем пунктам о краже коммерческой тайны.

Ранее Минюст США информировал, что россиянин Максим Марченко признал свою вину по делу о контрабанде американской микроэлектроники двойного назначения. По данным ведомства, 51-летний мужчина вел незаконную закупку и переправку товаров в Россию. Гражданину РФ грозит срок до 30 лет тюремного заключения.