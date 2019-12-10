https://static.news.ru/photo/8c412216-1ab7-11ea-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Роберт Мюллер Фото: Ting Shen/CNP/AdMedia/Global Look Press

Министерство юстиции США обнародовало доклад о ранних этапах расследования ФБР о вмешательстве России в американские выборы.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера под кодовым названием Crossfire Hurricane («Шквальный огонь») началось в июле 2016 года. Американские спецслужбы утверждают, что Россия совершала кибератаки на различные политические организации США.

В течение весны и начала лета 2016 года ФБР стало известно о конкретных кибервторжениях, за которые несут ответственность российские власти. Эти данные подтвердились в результате расследования, проведённого киберотделом ФБР совместно с отделом контрразведки ФБР, — говорится в докладе.

Также уточняется, что фишинговая кампания проводилась со стороны Главного управления Генерального штаба ВС РФ, более известного как Главное разведывательное управление (ГРУ). Американские спецслужбы утверждают, что с марта по август 2016 года Россия совершала многочисленные попытки взломать государственные избирательные системы.

ФБР получило информацию о разговоре между советником Дональда Трампа Джорджем Пападопулосом и «чиновником дружественного государства» в мае 2016 года. Тогда он рассказал, что «команда Трампа получила предложение из России», чтобы раскрыть информацию, которая будет разрушительной для Хиллари Клинтон и Барака Обамы.

В докладе отмечают, что ФБР начало расследование по данному факту спустя три дня после получения этой информации.

1 августа 2016 года агент ФБР по вопросам контрразведки Питер Стржок и специальный агент по надзору отправились в Европу, чтобы поговорить с чиновниками, с которыми Пападопулос обсуждал «предложение России» в мае 2016 года. Они сообщили, что советник Трампа не говорил о наличии прямого контакта с русскими. Стржок выяснил, что Пападопулос не указал никаких других лиц, которые получили русское предложение.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Великобритании считают россиянина Максима Якубца и предположительно возглавляемую им хакерскую группировку Evil Corp главными угрозами кибербезопасности страны.