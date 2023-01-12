Минюст США назначил спецпрокурора по делу о найденных у Байдена документах

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Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил о том, что он назначил спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, обнаруженными в частном офисе и в доме президента страны Джо Байдена. Гарланд подчеркнул, что назначение спецпрокурора отвечает общественным интересам и выразил уверенность, что квалификация специалиста обеспечит «профессиональное и быстрое» рассмотрение дела.

Я объявляю сегодня о назначении Роберта Хура на должность спецпрокурора в соответствии с действующими правилами ведомства, которое расследует подобные вопросы, — сказал глава американского Минюста.

Он также сообщил, что отдал распоряжение, чтобы спецпрокурор определил, имело ли место нарушение закона «со стороны лица и ведомства» в связи с обнаруженными документами.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили доверенные лица политика накануне промежуточных выборов в начале ноября. Отмечается, что секретные документы хранились в папке с другими бумагами, не имевшими грифа секретности. Позднее была обнаружена еще одна порция секретных материалов.

По информации CNN, среди обнаруженных документов находились данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. О находке был уведомлен национальный архив, после чего туда были отправлены документы.

Сам Джо Байден признал, что хранил секретные документы, обращение с которыми может стать причиной для будущего расследования, у себя дома. По его словам, бумаги находились в «личной библиотеке» политика.

Конгрессмен-республиканец Пол Госар сказал, что члены Республиканской партии в американском конгрессе проведут расследование в связи с обнаружением секретных документов в аналитическом центре, который имеет отношение к действующему президенту. Он пояснил, что за небрежное хранение бумаг политик может лишиться свободы сроком на десять лет.