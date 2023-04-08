Минюст США начал расследование в связи с утечками секретных документов

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Министерство юстиции США запустило расследование в связи с распространением в интернете секретных материалов Пентагона, включая документы с данными об Украине и России. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Согласно информации WP, утекшие в сеть документы касались, в частности, расстановки сил вокруг Артемовска, были связаны с Китаем, Азиатско-Тихоокеанским регионом, Ближним Востоком и борьбой с терроризмом.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта.

Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.