Минторг США ввел санкции против российских авиакомпаний Минторг США внес 25 самолетов российских авиакомпаний в санкционный список

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Минторг США внес 25 самолетов Airbus, принадлежащих российским авиакомпаниям, в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля, сообщает Reuters со ссылкой на представителей министерства. В данный перечень попали воздушные судна пассажирских моделей A320, A321 и A330 отечественных авиаперевозчиков «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, «Ямал», «Северный ветер» и iFly.

25 самолетов Airbus A320, A321 и A330 эксплуатируются авиакомпаниями «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, Yamal Airlines, Nordwind и I-Fly. Приказы направлены на то, чтобы лишить авиакомпании доступа к дозаправке, запасным частям и техническому обслуживанию, — сообщает Reuters.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сфера воздушных перевозок оказалась под ударом из-за антироссийских санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров. Глава государства призвал помочь отрасли, так как она имеет стратегическое значение для страны, а также сделать авиаперелеты более доступными для граждан. По мнению президента, затраты на развитие авиаотрасли не должны перекладываться на плечи пассажиров.

Генеральный директор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев рассказал, что отечественные авиакомпании попросили своих пилотов тормозить двигателем при посадке, чтобы снизить износ самолетов. Он заверил, что такой способ никак не повлияет на безопасность пассажиров, а подобный метод нередко применяется и среди автомобилистов.