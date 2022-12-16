Минторг США ввел экспортные ограничения против девяти российских компаний

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Минторг США ввел экспортные ограничения против девяти российских компаний, так как ведомство не смогло провести их проверку и инспекцию в течение 60 дней и больше. Это VIP Technology, Intercom Ltd, Tavrida Microelectronics, Nuclin LLC, Alliance EG Ltd, «Росморпорт», «Насосы Ампика», «Академия безопасности бизнеса» и Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, указывается в федеральном реестре США.

Как следует из документа, Бюро по вопросам промышленности и безопасности при американском Минторге исключило эти компании из списка организаций, в отношении которых министерство не обладало достаточной информацией. Все девять компаний будут внесены в перечень организаций, которые «могут быть вовлечены в действия», противоречащие национальной безопасности или внешней политике США.

Для компаний, попавших в такой перечень, будут введены дополнительные требования на получение лицензии и ряд ограничений на экспорт.

Ранее сообщалось, что послы 27 стран — членов Евросоюза пришли к соглашению по вопросу введения девятого пакета антироссийских санкций. Новый пакет вводится из-за конфликта на Украине, санкции будут оформлены письменно к полудню пятницы, 16 декабря.