Минторг США внес в черный список 37 компаний из различных стран Минторг США внес в черный список 37 компаний из различных стран, в том числе 28 из КНР

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

В соответствии с обнародованным документом Министерства торговли США, 37 компаний из разных стран, включая Россию и Китай, были добавлены в черный список. Большинство из них (28 компаний) находятся в КНР, а также есть предприятия из Пакистана (4) и Мьянмы (3). По одной компания из России, Беларуссии и Тайваня также подверглись ограничениям.

По словам представителей ведомства, в этот список были включены компании, участие которых может противоречить интересам национальной безопасности или внешней политики США. Одна из российских компаний, попавших в этот список, — DMT Electronics, которая, судя по открытым источникам, занимается поставками электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования.

Ранее стало известно, что американские власти проводят консультации с союзниками для выяснения, какие страны готовы поддержать США в введении санкций против Китая. Отмечается, что на данный момент никаких согласований по этому вопросу нет.

25 февраля Евросоюз ввел в действие 10-й пакет санкций против России, в который включены Министерство обороны РФ, Служба внешней разведки, предприятие «Росатомфлот», медиагруппа «Россия сегодня», Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк.