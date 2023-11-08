Минторг США внес десять граждан и предприятий из РФ в санкционный список

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Министерство торговли США расширило санкционный список и внесло в него еще три российские компании и семь физических лиц, сообщили в пресс-службе бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящего в структуру ведомства. По мнению экспертов министерства, внесенные в список граждане и предприятия участвуют в схеме поставок электронных компонентов двойного назначения в Россию.

В санкционный список попали россияне Владимир Бочкарев, Павел Черников, Екатерина Ветошкина, Олег Зенченко, граждане Канады Кристина Пузырева и Николай Гольцев, а также гражданин США Салимджон Насриддинов. Отмечается, что физическим лицам, внесенным в список, было предъявлено несколько обвинений. При этом трое из них были арестованы 31 октября. Компаниями, попавшими под санкции, стали SH Brothers, SN Electronics и Suntronic.

Несмотря на введение санкций, некоторые западные компании продолжают сотрудничать с российскими предприятиями. По данным Министерства финансов Великобритании, с начала 2022 года в нарушении санкций признались 127 британских фирм. При этом отмечается, что они добровольно уведомили об этом правительство. Такая мера, как утверждается, позволит им снизить суму штрафа.