Минторг США внес пять российских компаний в черный список

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Министерство торговли США внесло пять российских компаний в черный список за нарушение норм экспортного контроля, сообщается в заявлении пресс-службы ведомства. Помимо компаний из РФ, в список также вошли китайские, финские, немецкие, оманские и пакистанские предприятия. В федеральном регистре указывается, что все они действовали в противовес интересам внешней политики Вашингтона.

Представители министерства также заявили, что всего под санкции попали 28 компаний. Российские предприятия были внесены в черный список из-за сговора с целью нарушения мер экспортного контроля, в том числе за помощь компаниям, находящимися под санкциями. В список вошли ООО «Девайс Консалтинг», ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», «Стрелой», а также ВСМПО-АВИСМА.

Министерство иностранных дел Финляндии ранее признало, что введенные странами Запада санкции вредят простым россиянам. При этом глава дипломатического ведомства Элина Валтонен утверждает, что у Хельсинки нет иного выбора. По ее словам, россияне понимают, что эти меры имеют вынужденный характер. Валтонен подчеркивает, что страны ЕС должны оказывать помощь Киеву и вводить санкции против России, чтобы она не стала очень сильной. Сильная Россия невыгодна соседним странам, подытожила она.