Минторг США расширил санкционный список Минторг США внес в черный список 10 российских компаний

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Министерство торговли США

Министерство торговли США внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 — из Китая, передает ТАСС. В общей сложности введены экспортные ограничения в отношении 28 организаций, включая расположенную в Екатеринбурге группу компаний «Промэлектроника», которая является одним из крупнейших поставщиков электронных компонентов в России.

Как следует из сообщения, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, включает 10 структур из России, одну из Армении, одну из Испании, 12 из Китая, одну с Мальты, две из ОАЭ, одну из Сингапура, одну из Сирии, одну из Турции и две из Узбекистана в свой черный список.

В феврале Оттава включила в санкционный список МИА «Россия сегодня», а также 15 структур и 38 физлиц, обвинив их в распространении «дезинформации и пропаганды». В частности, под ограничения подпали заместитель главреда медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военкор Евгений Поддубный. Рестрикции также коснулись ряда российских деятелей культуры, среди которых Михаил Боярский, Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Ирина Аллегрова и другие.