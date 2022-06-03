Минторг США опубликовал «чёрный список» юрлиц из России и Белоруссии

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минторг США опубликовал 2 июня «чёрный список» из 71 юрлица России и Белоруссии. В него, в частности, входят авиастроительные и судостроительные предприятия, пишет ТАСС.

Документ имеется в Федеральном реестре. В нём значатся такие предприятия, как числе «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», «Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева», Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», морское бюро машиностроения «Малахит», морское конструкторское бюро «Алмаз». Также в перечень были включены компания «Газпром нефть шельф», Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ.

Также туда вошли некоторые структуры РАН. Согласно разъяснению, фигурантам этого списка закрыт доступ к американским технологиям и программному обеспечению. Это относится даже к тем товарам, которые произведены с использованием американских технологий в третьих странах.

Ранее Минфин США заявил о дополнениях в санкционных списках, составленных против России. За связь с Объединённой судостроительной корпорацией (ОСК) под ограничения попали восемь россиян и 29 организаций.