Минобороны США заявило о неготовности ВПК страны к спецоперации на Украине Помощник министра обороны США Карлин признала неготовность ВПК страны к СВО на Украине

Фото: Oz Suguitan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военно-промышленный комплекс США оказался не в состоянии функционировать на должном уровне после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин. По ее словам, которые приводит ТАСС, правительству страны пришлось увеличить финансирование ВПК, чтобы добиться нужных результатов.

Совершенно ясно, что эта военно-промышленная база не была способна функционировать на том уровне, который мы все хотим видеть, — заявила она.

Карлин подчеркнула, что специальная военная операция продемонстрировала властям США необходимость в развитии военно-промышленной базы как самой страны, так и ее партнеров. Кроме того, она указала на важность совместной работы государств Запада в этой сфере. По словам заместителя министра обороны, в развитие американского ВПК вложится правительство Австралии.

Австралийцы осуществят историческую инвестицию в нашу промышленную базу, производящую подводные лодки, — рассказала Карлин.

Член Совфеда России Алексей Пушков ранее заявил, что США действуют иррационально в политическом плане. По его словам, решения властей страны, в частности развязывание многочисленных войн, выгодны военно-промышленному комплексу. Это обусловлено тем, что производители вооружений получают значительную прибыль от конфликтов.