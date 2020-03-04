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Исполняющий обязанности замминистра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике. Об этом сообщил ТАСС.

В настоящий момент, согласно нашей оценке, потенциал для конфликта (в Арктике) в краткосрочной перспективе является низким, — процитировали Джеймса Андерсона в ТАСС.

Он добавил, что, несмотря на это, Россия с США продолжают соперничество на территории Арктики, а также заявил о том, что американцы, по-прежнему, хотят укрепить свои позиции в Арктике. Джеймс Андерсон отметил, что, на данный момент, Россия опережает США по данному вопросу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главы министерств обороны США и Эстонии обсудили вероятность угрозы со стороны России и вопросы «сдерживания российской агрессии».