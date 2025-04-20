Чиновники Пентагона сделали неожиданное заявление о своем увольнении Уволенные из Пентагона чиновники заявили о своей невиновности

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Недавно уволенные высокопоставленные чиновники из Пентагона заявили, что не причастны к раскрытию конфиденциальной информации, в чем их обвиняют, передает Washington Post. По их словам, предъявленные им претензии являются беспочвенными и они вообще не понимают, почему в отношении них началось расследование.

Три высокопоставленных чиновника администрации Трампа, которые были недавно уволены, заявили, что «неназванные должностные лица Пентагона опорочили их репутацию беспочвенными нападками», — отметили журналисты.

Бывшие чиновники сделали совместное заявление, в котором выразили разочарование тем, как закончилась их карьера в Пентагоне, отметили авторы материала. Экс-сотрудники ведомства подчеркнули, что вообще не знают, чем именно было спровоцировано начало расследования и ведется ли оно сейчас.

Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал отменить брифинг в Пентагоне, на котором должны были быть озвучены секретные планы государства на случай вооруженного конфликта с Китаем, из-за того, что на нем должен был присутствовать бизнесмен и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск. Он также дал сотрудникам ведомства распоряжение убедиться, что миллиардер не попал на инструктаж.