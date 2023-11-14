Министр ВВС США оценил испытания новейшего бомбардировщика-«невидимки» Министр ВВС: США смотрят с оптимизмом на испытания нового бомбардировщика B-21

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency|Global Look Press

США с осторожным оптимизмом наблюдают за испытаниями новейшего стратегического бомбардировщика-«невидимки» В-21, недавно совершившего свой первый полет, сообщил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл. По его словам, которые приводит ТАСС, в ходе испытаний создатели выявляют проблемы, которые следует устранить.

Это осторожный оптимизм. Я относительно оптимистичен в отношении B-21. Он уже летает и проходит летные испытания. <...> Мы все еще можем найти проблемы, которые нужно решить, — сказал Кендалл.

На минувшей неделе американская корпорация Northrop Grumman провела первые испытания нового бомбардировщика-«невидимки» B-21 Raider, созданного по аэродинамической схеме «летающее крыло» с использованием технологии «стелс». Полеты проводились в Калифорнии на секретном Заводе 42, принадлежащем ВВС США. Свидетели заметили необычный самолет около 7 часов утра.

В ВВС США указывают, что B-21 призван стать основным ключевым стратегическим бомбардировщиком вооруженных сил страны и ключевым элементом ядерной триады. По информации Пентагона, в настоящее время в производстве находятся шесть самолетов. B-21 заменит находящиеся в настоящее время на вооружении американских ВВС В-1 и В-2.

Ранее сообщалось, что российская Объединенная авиастроительная корпорация работала над тремя новыми модификациями самолета Су-75 Checkmate — одноместной, двухместной и беспилотной. Конструктивные особенности модели обеспечат ей значительное снижение эффективной поверхности рассеяния, что позволит снизить радиолокационную заметность. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, первый опытный образец Checkmate могут создать до конца 2025 года.