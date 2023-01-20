Глава Пентагона сообщил о новых договоренностях по поставкам оружия Киеву

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные ведомства стран — союзников Украины договорились по поставкам оружия Киеву, пишет РИА Новости. Об этом глава американского ведомства объявил на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн (Германия).

Эти важные новые договоренности демонстрируют продолжающееся стремление наших союзников и партнеров помогать Украине, — заявил Остин.

Глава Пентагона сообщил, что Швеция передаст 90 БМП и гаубицы Archer, Дания —19 гаубиц, Латвия — системы Stigner и вертолеты.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в НАТО не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине повышают ставки в конфликте. Она назвала это провокационным подстрекательством, которое ведет к опасной эскалации.