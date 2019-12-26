https://static.news.ru/photo/be5d6bac-27e0-11ea-88e8-fa163e074e61_660.jpg

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил исчезновение 1,5 трлн долларовых купюр тем, что они лежат в банковских ячейках по всему миру. Первыми о пропаже наличности, которой не могут досчитаться мировые центробанки, сообщили журналисты.

Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру, — цитирует «Политика сегодня» Мнучина.

По его словам, люди по всему миру «хотят иметь на руках доллары», поскольку эта валюта имеет резервный статус. Министр также добавил, что спрос на американские доллары постоянно растёт во всём мире.

Как писал NEWS.ru, индекс доллара укрепился в текущем году на 2%, что стало возможным благодаря достаточно сильной экономике и масштабному притоку инвестиционного капитала. Экономика США главным образом зависит от потребительской активности населения и импортирует товары, тогда как большинство других крупных игроков ориентированы на экспорт. Именно благодаря данной отличительной особенности американская экономика остаётся сильной, несмотря на торговые войны и сокращение глобального товарооборота.