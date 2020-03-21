https://static.news.ru/photo/cc4e8a50-6c4d-11ea-91f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Соединённые Штаты выйдут из кризисной ситуации с коронавирусом за 10–12 недель. Такое мнение высказал министр финансов Стивен Мнучин.

Дело выглядит так, что ситуация с коронавирусом в США — это сценарий на 10–12 недель, — заявил министр в интервью Fox Business.

По его словам, администрация может стабилизировать ситуацию в сфере экономики. А если это не произойдёт, то они вернутся в конгресс за новыми средствами.

Как писал NEWS.ru, программа смягчения последствий распространения коронавируса для жителей США, которую предложила администрация американского лидера Дональда Трампа, была одобрена в сенате конгресса.