Минфин США заявил о блокировке связанного с Керимовым фонда

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сулейман Керимов

Минфин США сообщил о блокировке трастового фонда, приписываемого российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Объём фонда составляет $1 млрд. О блокировке фонда говорится на сайте американского ведомства.

Это решение гарантирует, что активы останутся блокированными и недоступными Керимову, — сказано в сообщении.

Речь идёт о фонде Heritage Trust, созданном в 2017 году в штате Дэлавэр. Минфин США предупредил, что к фонду применяются те же ограничения, что и к миллиардеру Керимову, подпавшему под санкции США.

В апреле на Фиджи была арестована суперъяхта российского миллиардера Сулеймана Керимова. Судно стоимостью $325 млн было пришвартовано на острове в Тихом океане. Власти острова решились на такой шаг после того, как получили официальный запрос о взаимной правовой помощи от правительства США.

Ранее сообщалось, что сенатор Сулейман Керимов оказался под санкциями Швейцарии. До этого в отношении бизнесмена ввёл ограничения ЕС.