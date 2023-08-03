Минфин США ввел санкции против институтов РАН

Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США ввели санкции против Института общей физики РАН, Казанского научного центра РАН, Института физики твердого тела РАН, сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. На сайте американского ведомства указано, что вышеуказанные структуры РАН включены в санкционный перечень SDN.

Под рестрикциями также оказались два российских контейнерных судна — Sasco Angara и Paramushir. Минфин США утверждает, что они связаны с компанией «Сахалинское морское пароходство» (SASCO).

Также в санкционный список внесен 59-летний бизнесмен Анатолий Смолин, который, по информации Минфина, связан с компанией Vega Strategic Services.

В июле США внесли одно физическое и четыре юридических лица в свой санкционный список. Под рестрикции подпали россиянин Андрей Иванов, а также четыре юридических лица, которые, по версии Вашингтона, связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным. В черный список были включены и российская компания ООО «ДМ», фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центрально-Африканской Республики), Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты).

Ранее издание Washington Post сообщило, что правительство США намерено ввести санкции против Киргизии из-за сотрудничества с Россией. Государственный комитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ КР) при этом заявил, что проверит своих экспортеров на предмет нарушения санкций, введенных против России. Представители комитета подчеркнули, что ни власти Киргизии, ни государственные компании страны не занимаются поставками подсанкционной продукции в РФ.