США ввели санкции против 57 россиян, в том числе Канделаки и Сердюкова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тина Канделаки

США расширили санкционные списки и внесли туда 57 россиян. В этот список попали в том числе российская журналистка Тина Канделаки и экс-министр обороны России Анатолий Сердюков вместе с его супругой и детьми.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США <...> внесло, изменило или удалило из черного списка и санкционного списка следующие имена... — гласит заявление.

В черный список добавили Тину Канделаки, гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова с супругой и детьми и других россиян.

В санкционном списке также фигурируют Фонд перспективных исследований, несколько российских НИИ, БМ-Банк, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, ПАО «КамАЗ», ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», Объединенная авиастроительная корпорация, Государственный летно-испытательный центр Минобороны имени В. П. Чкалова.

Накануне Госдеп США ввел визовые ограничения против 635 россиян. По мнению представителей Белого дома, эти граждане РФ причастны к подавлению инакомыслия и посягательствам на территориальную целостность Украины. В Вашингтоне уточнили, что рестрикции в том числе коснулись депутатов Госдумы, однако число подпавших под санкции российских парламентариев не стали называть.