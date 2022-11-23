Минфин США сообщил, когда не будет применяться потолок цен на нефть Минфин США: потолок цен на нефть не станут применять при крупной иностранной переработке

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В случае существенной переработки российской нефти за пределеами страны, к ней не будет применять потолок цен. Об этом говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Также в ведомстве отметили, что предлагаемое введение предельной цены на закупку не отменяет ранее введенного запрета на ввоз сырья из России в США.

В случае если сырая нефть существенно трансформировалась в юрисдикции, отличной от Российской Федерации... ценовой лимит больше не применяется (например, была переработана или прошла иную существенную трансформацию, в результате которой продукт теряет свою идентичность и трансформируется в новый продукт с новым названием, характеристикой и использованием), — говорится в документе.

При этом введение ценового потолка, предлагаемое странами G7 не омтеняет введенный в США в марте текущего года запрет на импорт нефти и газа из России.

Ранее стало известно, что США разрешили проводить финансовые операции, связанные с поставками нефти из России в Болгарию, Хорватию и ряд стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю. Также в ведомстве разрешили все транзакции. связанные с морскими перевозками нефти в Японию с проекта «Сахалин-2». Об этом говорится в обнародованной генеральной лицензии минфина США.