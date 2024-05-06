Минфин США снял санкции с бывшей «дочки» Сбербанка Вашингтон отменил санкции в отношении бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Министерство финансов США сообщило об отмене санкций, введенных в 2015 году в отношении дочернего подразделения Сбербанка Sberbank (Switzerland) AG в Швейцарии. Российский банк продал его в 2022 году после введения антироссийских рестрикций. Новым мажоритарным акционером тогда стала швейцарская инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA.

Сбербанк продал швейцарское подразделение, после того как Берн в августе заморозил активы финансовой организации. Сумма сделки не раскрывалась. Инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA в основном работает на рынке недвижимости, в сфере гостиничного бизнеса, здравоохранения и услуг.

По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, сделки по продаже дочерних банков группы в Швейцарии и Казахстане были заключены на приемлемых финансовых условиях. Он назвал продажи подразделений успешными.

В начале апреля стало известно, что США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ (VTB Europe), базирующегося во Франкфурте-на-Майне. Она вышла из структуры ВТБ в 2022 году. Средства подразделения были заблокированы на счетах с момента введения санкций в апреле 2022 года. Общий убыток предприятия составил 209 миллиардов рублей. Председатель правления кредитной организации Андрей Костин предположил: американский истеблишмент разозлил тот факт, что банк показывал рекордную прибыль, несмотря на «самые жесткие и блокирующие санкции».