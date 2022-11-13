Минфин США: России будет трудно продавать нефть по старой цене

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Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен предположила, что России придется поставлять нефть в другие страны по «потолку цен», установленному Вашингтоном и его западными союзниками. Она пояснила, что это произойдет, если Москва не решится сократить объемы экспорта энергоресурсов, передает Bloomberg.

Они будут искать покупателей, и мы думаем, что им будет трудно продать все это, — отметила Йеллен.

По данным агентства, в Минфине США ожидают, что 5 декабря произойдет спад в поставках российской нефти, если Москва не решится поставлять ее по сниженной цене или на уровне ограничений Запада.

Франция и Великобритания ранее выступили за снижение цен на энергоносители и установление потолка цен на нефть. Главы МИД двух стран Катрин Колонна и Джеймс Клеверли договорились укреплять двустороннее сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США и их союзники пришли к договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен. Так, по данным издания, ограничение не будет касаться перепродажи сырья на суше после его доставки морем.