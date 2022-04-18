Минфин США разрешил НКО деятельность по строительству демократии в России

Министерство Финансов США разрешило НКО проведение финансовых операций и различных сделок, связанных с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» на территории РФ. Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства, пишет ТАСС.
Ранее эти сделки
Новый документ позволяет некоммерческим организациям поддерживать «гуманитарные проекты, строительство демократии», а также образование, некоммерческие проекты развития, защиту окружающей среды. Это касается как России, так и Украины.
Ранее Российское экологическое общество (РЭО) направило письмо в Минюст с просьбой проверить на предмет статуса иностранного агента Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF). РЭО в документе указало на «недружественные действия» Greenpeace и WWF в отношении экологической политики России.