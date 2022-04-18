Минфин США разрешил НКО деятельность по строительству демократии в России

Министерство Финансов США разрешило НКО проведение финансовых операций и различных сделок, связанных с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» на территории РФ. Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства, пишет ТАСС.

Ранее эти сделки подпадали под санкции, новая лицензия исключает их из рестрикций. Согласно документу, «разрешаются определённые операции», совершаемые «в обычном порядке» и необходимые для деятельности НКО, подпадавшие ранее под запрет положения о санкциях «за вредоносную иностранную деятельность России».

Новый документ позволяет некоммерческим организациям поддерживать «гуманитарные проекты, строительство демократии», а также образование, некоммерческие проекты развития, защиту окружающей среды. Это касается как России, так и Украины.

Ранее Российское экологическое общество (РЭО) направило письмо в Минюст с просьбой проверить на предмет статуса иностранного агента Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF). РЭО в документе указало на «недружественные действия» Greenpeace и WWF в отношении экологической политики России.