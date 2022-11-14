В Минфине США раскрыли, кому выгоден потолок цен на российскую нефть Reuters: в Минфине США сообщили о выгоде потолка цен на российскую нефть для Индии и Китая

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Джанет Йеллен

Введение потолка цен на российскую нефть окажется выгодно для таких стран, как Китай и Индия. Такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен. Она также отметила, что подобная перспектива не противоречит планам Запада. Слова главы американского Минфина приводит агентство Reuters.

Мы видим, что ограничение цен — это то, что выгодно Китаю, выгодно Индии и выгодно всем покупателям российской нефти, — сказала Йеллен.

По ее словам, закупки Китаем российской нефти полностью согласуются с планами западных стран по сохранению товара на мировом рынке.

В сентябре главы министерств финансов G7 подтвердили намерение ввести ограничения по цене на российскую нефть в рамках расширения санкций. Предполагается. что лимит на стоимость нефти будет введен 5 декабря. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения планируется наложить на российские нефтепродукты.

Ранее Джанет Йеллен предположила, что России придется поставлять нефть в другие страны по «потолку цен», установленному Вашингтоном и его западными союзниками. Она пояснила, что это произойдет, если Москва не решится сократить объемы экспорта энергоресурсов.

При этом Франция и Великобритания выступили за снижение цен на энергоносители и установление потолка цен на нефть. Главы МИД двух стран Катрин Колонна и Джеймс Клеверли договорились укреплять двустороннее сотрудничество в сфере ядерной энергетики.