Минфин США проверит сотню судов из-за подозрений в обходе санкций против РФ Reuters: Минфин США проверит 100 судов из-за подозрений в перевозке нефти из РФ

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Министерство финансов США запросило информацию о 100 судах, которые могли перевозить российскую нефть для экспорта, сообщило агентство Reuters. Соответствующие уведомления были направлены 30 зарубежным фирмам, что является крупнейшим подобным шагом со стороны Вашингтона.

Агентство со ссылкой на источники уточнило, что США начали полноценное расследование. Некоторые корабли подозревают в загрузке нефти из дальневосточного порта Козьмино и Приморска на берегу Финского залива. Министерство финансов страны соответствующую информацию пока не комментировало, но отметило, что Вашингтон привержен соблюдению потолка цен на нефть.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена представить новый пакет антироссийских санкций уже 15 ноября. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в него войдут меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также против обхода санкций. Кроме того, ограничения затронут алмазный экспорт России.

Проект нового пакета санкций необходимо согласовать на плановом заседании Еврокомиссии, добавил глава дипслужбы. После этого документ будет передан на утверждение Совету Евросоюза.