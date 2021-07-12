Минфин США призвал конгресс поднять лимит госдолга

Нежелание законодательных органов поднять потолок госдолга может привести к тому, что США окажутся на грани экономической катастрофы. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. В связи с этим она призвала конгресс поднять лимит госдолга, сообщает Bloomberg.

Йеллен отметила, что потенциальный дефолт ускорит финансовый кризис и усугубит ущерб США от пандемии коронавируса. Это приведёт к тому, что экономика подвергнется рецессии и в целом Соединённые Штаты станут гораздо более слабой страной.

Законодатели должны действовать быстро, — подчеркнула Йеллен.

За подъём лимита госдолга в $28 трлн нижняя палата Конгресса США проголосует на предпоследней неделе сентября.

Ранее стало известно, что план президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры в стране может привести к увеличению госдолга Соединённых Штатов на 16,4% и к снижению ВВП почти на 5% к 2050 году. Всего на реализацию инициативы главы государства планируется потратить $3,5 трлн.