Минфин США признал, что обсчитался с инфляцией Министр финансов США Йеллен призналась, что недооценила рост инфляции в стране

Фото Tim Brakemeier/dpa/Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что ее прогнозы относительно инфляции в стране были слишком оптимистичными. Такое заявление она сделала в интервью телеканалу CNN. По ее словам, власти Соединенных Штатов не ожидали взрывного роста цен на энергию и продовольствие, а также глобального нарушения цепочек поставок.

Мне кажется, я была неправа насчет пути, который возьмет инфляция. Как я ранее подмечала, никто не ожидал ни серьезных шоков для экономики, <...> ни нарушения цепочек поставок. <...> Но мы признаем это сейчас, — сказала Йеллен.

Издание отмечает, что инфляция в США в последнее время приблизилась к худшему показателю за 40 лет.

В мае глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что для замедления инфляции в стране регулятор готов задействовать «более агрессивные» шаги, включая дальнейшее повышение процентной ставки.

Сутками ранее средняя цена на бензин в США снова установила исторический максимум, в этот раз достигнув $4,622 за один галлон (3,785 литра). Рост стоимости топлива в Соединенных Штатах продолжается с конца зимы, а в последние недели ценники регулярно бьют новые рекорды.