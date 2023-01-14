Минфин США предупредил об угрозе дефолта Минфин США: дефолт случится в июне, если в стране не будет поднят потолок госдолга

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Министр финансов США Джанет Йеллен в письме к конгрессу предупредила об угрозе суверенного дефолта в июне. Предотвратить его можно при помощи повышения потолка государственного долга. Выдержки из письма министра приводит РИА Новости.

В своем послании Йеллен напомнила, что существующий в настоящее время лимит заимствований в $31,381 трлн будет исчерпан в следующий четверг, 19 января. При этом накопленные денежные резервы и «экстраординарные меры». в том числе пристановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, позволят стране продержаться по меньшей мере до лета.

Хотя министерство финансов сейчас не может оценить, сколь долго экстраординарные меры позволят нам продолжать выплаты по правительственным обязательствам, маловероятно, что запас денежных средств и ресурсы экстраординарных мер будут исчерпаны до начала июня, — говорится в письме главы американского минфина.

В этой связи Йеллен призвала конгресс своевременно повысить или приостановить действие долгового лимита. По ее словам, дефолт способен нанести «непоправимый вред» экономике страны, благосостоянию граждан и глобальной финансовой стабильности. Министр напомнила, что в 2011 году лишь угроза дефолта привела к единственному за всю историю снижению суверенного кредитного рейтинга страны.

Контролирующие в настоящее время нижнюю палату конгресса представители Республиканской партии обещали воспрепятствовать расширению трат правительства США.

Ранее замминистра финансов США Брайан Нельсон предостерег банки от жесткого соблюдения рестрикций. По его словам, из-за опасения нарушить санкционные предписания некоторые американские финорганизации проявляют «чрезмерную осторожность» и отказывают клиентам в обслуживании, обрекая их обращаться за услугами к «нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности».

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен заявила о существовании риска рецессии в американской экономике в 2023 году. При этом она подчеркнула, что не считает подобное развитие событий неизбежным.