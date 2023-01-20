Минфин США предсказал глобальный кризис из-за рецессии в Штатах

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о риске рецессии из-за невозможности Вашингтона платить по своим обязательствам. В интервью CNN она подчеркнула, что вслед за этим может наступить глобальный кризис.

Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис, — заявила Йеллен.

По ее словам, все американцы почувствуют на себе последствия этих событий и многие потеряют работу. В результате доллар может потерять статус глобальной резервной валюты. Чтобы этого не случилось, Йеллен призвала конгресс принять «экстраординарные меры».

В частности, Министерство финансов на период с 19 января по 5 июня должно приостановить отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников — Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы.

Ранее экономист Евгений Смирнов заявил, что отмена ковидных ограничений в Китае, нанесших экономический ущерб, будет способствовать росту внутреннего потребления, но темп роста экономики КНР в ближайшие годы вряд ли превысит 5%. По мнению эксперта, несмотря на замедление экономического роста, даже таких темпов будет достаточно, чтобы Китай мог поддерживать мировую экономику на плаву. Ситуация вынуждает КНР повышать открытость и усиливать реформы, в том числе за счет стратегии «двойной циркуляции», при которой внешнеэкономические связи будут углублять международное присутствие, а приоритетом внутренней экономики станет рост внутреннего потребления, по оценке экономиста.