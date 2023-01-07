Минфин США предостерег банки от чрезмерного соблюдения санкций Замминистра финансов США Нельсон предостерег банки от жесткого соблюдения санкций

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Замминистра финансов США Брайан Нельсон предостерег банки от жесткого соблюдения рестрикций, передает Bloomberg. По его словам, из-за опасения нарушить санкционные предписания некоторые американские финорганизации проявляют «чрезмерную осторожность» и отказывают клиентам в обслуживании, обрекая их обращаться за услугами к «нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности».

Когда финансовые учреждения занимаются снижением рисков — без разбора отключают целые категории клиентов от финансовой инфраструктуры, обычные американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности, — сказал Нельсон.

Bloomberg предполагает, что заявление представителя Минфина связано с наметившимися в американской системе института санкций проблемами. В публикации говорится, что зачастую рестрикции вводили «слишком быстро и без особой ясности», не сопровождая разъяснительными материалами. Такие действия вынудили банки быть более осторожными и из-за страха крупных штрафов проявлять чрезмерную осторожность к каждому, кто может быть объектом санкционного риска.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о существовании риска рецессии в американской экономике в 2023 году. При этом она подчеркнула, что не считает подобное развитие событий неизбежным.