https://static.news.ru/photo/50ba80d8-69c8-11ea-ad59-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов США предложило раздать гражданам Соединённых Штатов до $500 миллиардов в связи с распространением коронавируса. Деньги предлагается выделить на прямые выплаты налогоплательщикам.

Первый раунд выделения средств предлагается начать с шестого апреля, второй — с 18 мая, информирует « Политика сегодня ».

Предполагается, что объём выплат будет напрямую зависеть от доходов налогоплательщиков.

Кроме того, предлагается направить $50 миллиардов на пострадавшую от вируса авиационную отрасль, $150 миллионов — на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики и $300 миллионов — на кредиты для малого бизнеса.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин принял решение ввести трёхмесячный мораторий для субъектов малого и среднего предпринимательства на выплату страховых взносов, а также предоставить им отсрочку для уплаты арендных платежей.