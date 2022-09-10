Минфин США: потолок цен на российскую нефть заработает без Индии и Китая

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Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что механизм «потолка» цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая. Хватит договоренностей участников G7, отметил он на конференции в институте Брукингса, трансляцию которой сайт учреждения.

Достижение (соглашения) только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая, — подчеркнул Харрис.

Он указал на то, что участие двух названных им стран позволит обеспечить «лучшую» работу механизма контроля цен. Помощник министра финансов также подчеркнул, что в Вашингтоне не обсуждают возможности применения вторичных санкций, которые бы обязали другие страны присоединяться к установлению «потолка» на цену нефти из России.

Ранее стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза не поддержат введение потолка цен на российский газ, передает Bloomberg. Отмечается, что чиновники настаивают на том, чтобы Еврокомиссия придумала другие способы по снижению стоимости импортируемого из РФ топлива. Некоторые министры полагают, что необходимо ввести лимит цен на газ из всех стран, а не только из России.