Минфин США обвинил ОПЕК в пагубном влиянии на мировую экономику Глава Минфина США Йеллен: снижение добычи нефти ОПЕК пагубно сказывается на мировой экономике

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Сокращение добычи нефти Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) плохо сказывается на мировой экономике, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Financial Times. По ее словам, Вашингтон обеспокоен таким решением, поскольку оно может сказаться на рынках развивающихся стран.

Мы очень обеспокоены развивающимися странами и проблемами, с которыми они сталкиваются, — заявила Йеллен.

Кроме того, глава Минфина США раскритиковала темпы отправки финансовой помощи Украине. По ее словам, союзники Вашингтона медлят и не перечисляют средства, хотя обещали оказать помощь.

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября приняли решение о сокращении добычи нефти. С 2 ноября добыча энергоносителя сокращается на 2 млн баррелей в сутки. На фоне этой новости цена нефти марки Brent выросла до $93 за бочку. Прогнозируется, что в ближайшие два месяца стоимость может вырасти до $100 за баррель.

После этого президент США Джо Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии Бен Сальмана и российского президента Владимира Путина в росте цен на бензин в Соединенных Штатах. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что американские власти рассматривают варианты ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Он добавил, что ведомство при этом «тесно консультируется» с конгрессом.