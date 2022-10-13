Минфин США назвал предельную цену на нефть из России Глава Минфина США Йеллен: потолок цен на российскую нефть должен составить 60 долларов

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В ходе встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters. По мнению министра, это позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранит прибыльность их добычи.

Определенно, цена в таком диапазоне будет достаточной, чтобы считать, что Россия сможет получать прибыль от добычи и продажи нефти, — сказала Йеллен.

Она также отметила, что стоимость производства российской нефти является «низкой». По словам Йеллен, западные союзники продолжают обсуждение механизма ценового потолка для Москвы. При этом, по словам министра, они стараются защитить мир от последствий глобального скачка цен на топливо.

США ранее выдвинули идею ограничить стоимость российской нефти и лишить Москву доходов от энергоносителей.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 призвал ограничить цены на российские нефть и газ настолько, чтобы эти поставки не приносили России прибыль. По его словам, такой подход «вынудит РФ задуматься о мире».