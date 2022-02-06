Минфин США назвал последствия новых санкций для России

Новые санкции США, которые могут ввести в случае предполагаемого российского вторжения на Украину, лишат РФ доступа к ключевым технологиям. Об этом в эфире телеканала CBS заявил заместитель американского министра финансов Адевале Адейемо. Он подчеркнул, что новые ограничения будут более значительными, чем раньше и сближение России с Китаем не поможет компенсировать последствия этих мер.

Мы подготовили набор экономических санкций, которые нанесут удар по российской финансовой системе, <...> отрезав их от ключевых технологий <...>. Экономика России пострадает, если они предпримут действия по вторжению на Украину, — сказал Адейемо.

По его словам, предполагаемые ограничения окажутся гораздо более значительными, чем в 2014 году. Вашингтон полагает, что сближение РФ с КНР не поможет ей компенсировать последствия этих мер, поскольку Пекин просто не имеет равноценной замены.

Представители российских элит, которых мы отрежем от глобальной финансовой системы, не вкладывают свои деньги в Китай. Они вкладывают свои деньги в Европу и США. <...> Мы отрежем их и их семьи от глобальной финансовой системы, чтобы ограничить их возможности вести бизнес так, как они делали это в прошлом, — добавил представитель Минфина.

По мнению Адейемо, благодаря совместным действиям, США и Европа смогут оказать влияние не только на всю российскую экономику, но также на президента РФ Владимира Путина, «который связан с российской экономикой».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Россию ждут серьёзные последствия в случае обострения кризиса вокруг Украины. Он не исключил, что они могут затронуть газопровод «Северный поток — 2».