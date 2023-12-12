Минфин США наложил санкции на российских золотодобытчиков Минфин США наложил санкции на золотодобывающую компанию РФ ПАО «Высочайший»

Фото: IMAGO/Michael Piepgras/Global Look Press

Министерство финансов США наложило санкции на российскую золотодобывающую компанию ПАО «Высочайший», которая является одним из ведущих золотодобытчиков страны, сообщила пресс-служба ведомства. Под ограничения попал и основатель предприятия Сергей Докучаев.

Также санкции приняты в отношении предпринимателя Владислава Свиблова и золотодобывающей компании Highland Gold. Помимо этого, в санкционном списке оказался Экспобанк.

Ранее Минфин США обновил перечень ограничений по России и Белоруссии. Изменения коснулись 13 физических лиц и 20 компаний. В частности, под американские санкции попали концерн «Беллесбумпром», ММЗ имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО», ОАО «Зенит-БелОМО», Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар», управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», РУП «Белтаможсервис», а также структуры с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям. Как пояснил Лавров, документ позволит странам преодолеть рестрикции, которыми США и страны Запада «подменили дипломатию».