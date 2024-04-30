Минфин США испугался за будущее американской экономики Глава Минфина США заявила о беспокойстве за будущее американской экономики

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Джанет Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что обеспокоена будущем американской экономики. На слушаниях в комитете по доходам и расходам в Палате представителей конгресса страны она добавила, что ее не тревожит текущая ситуация, однако это может измениться, если не будут предприняты шаги по сокращению дефицита бюджета, передает ТАСС.

Я не сказала бы, что меня беспокоит текущая ситуация, но меня беспокоит то, куда мы движемся, если не предпримем шагов по сокращению дефицита бюджета, — заявила Йеллен.

Министр финансов США также сообщила о проекте бюджета на 2025 год, предложенном президентом Джо Байденом. По ее словам, он включает $3 млрд трлн, которые будут потрачены на меры по сокращению дефицита в течение следующих 10 лет.

Ранее инвестиционный менеджер Евгений Шатов заявил, что предполагаемая конфискация российских активов в других странах может ударить по доллару и финансовой системе США. Он добавил, что в случае изъятия замороженных за рубежом средств Китай, Саудовская Аравия и Индия задумаются о выводе своих денег. Специалист напомнил, что казначейские облигации США считались безрисковым активом, поэтому оставались востребованными.