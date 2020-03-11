Добыча нефти в Соединённых Штатах начнёт снижаться с мая из-за падения цен на углеводороды, следует из доклада управления энергетической информации Минэнерго США.
По прогнозу ведомства, объём добытой нефти в 2020 году превысит результат 2019-го, но снижение в месячном выражении неизбежно: с майских 13,2 миллиона баррелей в сутки до 12,8 миллиона баррелей в декабре.
Снижение годового объёма нефтедобычи возможно не раньше 2021-го. В управлении Минэнерго считают, что при сохранении нефти дешёвой среднесуточная добыча 2020-го составит 13 миллионов баррелей, а в 2021 году — 12,7 миллиона баррелей.
Прогноз снижения в 2021 году вызван низкими ценами на нефть, это станет первым снижением годовой добычи в США с 2016 года, — цитирует доклад РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, газета The Washington Post обвинила руководство России и Саудовской Аравии в намеренном обвале цен с целью навредить американским добывающим компаниями.
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