https://static.news.ru/photo/8f80c4f8-63c9-11ea-a250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

Добыча нефти в Соединённых Штатах начнёт снижаться с мая из-за падения цен на углеводороды, следует из доклада управления энергетической информации Минэнерго США.

По прогнозу ведомства, объём добытой нефти в 2020 году превысит результат 2019-го, но снижение в месячном выражении неизбежно: с майских 13,2 миллиона баррелей в сутки до 12,8 миллиона баррелей в декабре.

Снижение годового объёма нефтедобычи возможно не раньше 2021-го. В управлении Минэнерго считают, что при сохранении нефти дешёвой среднесуточная добыча 2020-го составит 13 миллионов баррелей, а в 2021 году — 12,7 миллиона баррелей.

Прогноз снижения в 2021 году вызван низкими ценами на нефть, это станет первым снижением годовой добычи в США с 2016 года, — цитирует доклад РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, газета The Washington Post обвинила руководство России и Саудовской Аравии в намеренном обвале цен с целью навредить американским добывающим компаниями.