Минэнерго США спрогнозировало падение добычи нефти в России Минэнерго США: добыча нефти в России упадет до 9,3 млн баррелей в сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минэнерго США прогнозирует падение добычи нефти в России с 11,3 млн баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 млн баррелей в четвертом квартале 2023-го, сообщается в июньском докладе управления энергетической информации (EIA) ведомства. Отмечается, что прогноз учитывает недавно объявленное Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти, перевозимой морем.

По нашим прогнозам, добыча нефти в России снизится с 11,3 млн баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 млн баррелей в сутки в четвёртом квартале 2023 года, — говорится в сообщении.

Ранее главный исполнительный директор Chevron Майкл Вирт заявил, что уход из России западных технологий и капитала, возможно, приведет к снижению в стране добычи нефти. По его словам, такой прогноз основан на примере других стран, которые ранее попадали под западные санкции.

По словам эксперта Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрея Гордеева, сокращение добычи нефти в России грозит уменьшением числа рабочих мест в отрасли. Он также добавил, что после частичного сокращения объемов переработку нефти можно нарастить, но закрывающиеся нефтедобывающие скважины восстановить невозможно.