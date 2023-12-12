«Патологический лжец»: в США прошлись по завравшемуся Байдену Журналист Панахи: Байден ведет себя как патологический лжец

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время визита в Лас-Вегас снова повторил не соответствующее действительности утверждение о том, что якобы проехал более миллиона миль на поездах национального железнодорожного перевозчика Amtrak, сообщила ведущая Sky News Australia Рита Панахи. Журналистка задалась вопросом, почему глава государства ведет себя как патологический лжец.

Почему президент лжет о вещах, которые были разоблачены даже самыми дружелюбными, продемократическими СМИ, и о проблемах, которые не имеют большого значения, неужели он такой патологический лжец, что не может ничего с собой поделать? Если губы Джо шевелятся, это почти гарантированно означает, что наружу выплескивается ложь, — отметила журналистка.

Во время того же выступления Байден также запутался в подсказках на телесуфлере. Политик собирался озвучить сумму своих вложений в инфраструктуру страны, чтобы продемонстрировать превосходство над экс-главой государства Дональдом Трампом. Однако планам было не суждено сбыться, потому что Байден озвучил сумму, которая, по его словам, составила более «миллиарда — трехсот миллионов — триллиона — трехсот миллионов долларов».

В начале ноября в палате представителей Конгресса США сообщили о скором решении по поводу процедуры импичмента Байдена. Контролирующие палату представителей республиканцы подозревают президента в коррупции и злоупотреблении служебным положением. После обсуждения дату голосования по соответствующей резолюции назначили на 14 декабря.