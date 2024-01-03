«Миллионы американцев»: в США назрела необычная проблема перед выборами Politico: 22 млн американцев могут лишиться интернета перед выборами

Фото: Chin Hei Leung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Порядка 22 млн американцев рискуют остаться без интернета в преддверии выборов, пишет Politico. Дело в том, что федеральному правительству США придется завершить Программу доступной связи, позволяющую покрывать траты на интернет малообеспеченным гражданам, если конгресс не сможет найти способ ее финансирования до весны.

Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи, — заявила член палаты представителей Дорис Мацуи.

Авторы материала отмечают, что это может оказать влияние на итоги выборов. Многие жители могут воспринять потерю интернета как отказ властей помогать им в трудной жизненной ситуации, пишет издание.

Пока фаворитом президентской гонки в США является бывший американский лидер Дональд Трамп. По результатам проведенного среди американцев опроса, 38% граждан считают, что победу на выборах 2024 года одержит именно он. При этом в поддержку действующего главы государства Джо Байдена высказались 36% американцев. Аналитики уверены, что предстоящий «матч-реванш» между Трампом и Байденом в следующем году будет напряженным, поскольку оба кандидата «обременены серьезными уязвимостями, которые могут стоить им Белого дома».

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России по большому счету все равно, кто победит на выборах президента в США. По словам дипломата, наивно считать, что при республиканской администрации в Белом доме отношения Москвы и Вашингтона можно было бы улучшить.