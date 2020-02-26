В США Национальный совет по трудовым отношениям разработал новые правила. Компании, продающие франшизы на свой бизнес, не будут нести ответственность за нарушения, которые допускают покупатели таких франшиз в отношении сотрудников.
Закон вступит в силу 27 апреля.
Новый закон затруднит отстаивание работниками своих прав, в том числе касающихся минимальной зарплаты, условий труда и продолжительности рабочего дня,
Один из самых известных примеров компании-франчайзера является McDonald’s, который активно продаёт франшизы по всему миру.
Ранее кабмин России одобрил поправки в ТК, позволяющие работникам старше 40 лет получать на предприятии отгул для диспансеризации. На прохождение обследования будет предоставляться один день раз в год с сохранением должности и среднего заработка.
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