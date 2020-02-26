https://static.news.ru/photo/093583fe-58af-11ea-8264-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waldmueller/imago-images.de/Global Look Press

В США Национальный совет по трудовым отношениям разработал новые правила. Компании, продающие франшизы на свой бизнес, не будут нести ответственность за нарушения, которые допускают покупатели таких франшиз в отношении сотрудников.

Закон вступит в силу 27 апреля.

Новый закон затруднит отстаивание работниками своих прав, в том числе касающихся минимальной зарплаты, условий труда и продолжительности рабочего дня, пишет The New York Times.

Один из самых известных примеров компании-франчайзера является McDonald’s, который активно продаёт франшизы по всему миру.

Ранее кабмин России одобрил поправки в ТК, позволяющие работникам старше 40 лет получать на предприятии отгул для диспансеризации. На прохождение обследования будет предоставляться один день раз в год с сохранением должности и среднего заработка.